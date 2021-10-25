Вооружение на десятки млн долларов: премьер рассказал, что США передали Украине

Об єтом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины.

В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое".

Глава правительства добавил, что в целом в этом месяце Киеву поступило три партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 млн долларов.

Прямая речь: "Благодарны нашим американским партнерам. Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии".

Напомним: в пятницу, 22 октября, украинские военные встретили третью партию дополнительной помощи от США с комплексами "Джавелин", боеприпасами под "калибры НАТО", медаптечками.

Источник