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На Черкасчине освятили 110-летний возрожденный храм УПЦ

25.10.2021 / 10:55
Храм в селе Скориковка был построен и освящён в 1910 году

На Черкасчине в селе Скориковка освятили возрожденный храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой cherkasy.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Владыка рассказал прихожанам о значении священнодействий, которые совершаются во время освящения, и поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными свидетелями и участниками радостного события духовного возрождения храма.

После освящения в храме была совершина Божественная литургия.

За богослужением молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Храм в селе Скориковка был построен и освящён в 1910 году. После революции в 1920-х годах храм был разорён и закрыт. Храм использовался как склад вплоть до Второй мировой войны, и богослужения в нём возобновились лишь в период оккупации. В 1961 году во время хрущевской «оттепели» храм был разорён повторно. Через 30 лет в 1991 год храм святителя Николая был возвращён Церкви, а спустя ещё 30 лет совершилось великое освящение архиерейским чином. Купола Свято-Николаевского храма сохранились невредимыми.

Источник: Inpress.ua
черкасская область, УПЦ, новый храм
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