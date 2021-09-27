Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", - написал Разумков.

Как сообщал Укринформ, 10 сентября 2021 года Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что повторно заболел COVID-19.

11 ноября 2020 года Разумков впервые рассказал, что получил положительный тест на COVID-19.

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