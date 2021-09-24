Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные

Об этом заявила Венедиктова на канале "Украина 24" в эфире "Ток-шоу №1" вечером 22 сентября

Прямая речь: "Возможно ли задержать преступника за двое-трое суток? Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами.

У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем.

Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно (раскрыть дело по горячим следам – ред.)".

Венедиктова сообщила, что вечером 22 сентября было общее совещание правоохранительных органов по покушению на Шефира, совершенного утром того же дня.

"Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают идти следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие какие-то выводы", – отметила генпрокурор

Напомним, 22 сентября Венедиктова лично побывала на месте происшествия с Шефиром и заявила, что обстрелами автомобиля первого помощника президента неизвестные "бросили вызов правоохранительной системе".

Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.

Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".

Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".

Источник