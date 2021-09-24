Ляшко: Вакцинируемся до Нового года – весной сможем жить без карантина

Об этом заявил Ляшко во время V международного форума "Креативная Украина 2021", сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию, шесть месяцев интенсивной вакцинации – и у них проблемы карантинных ограничений не существует ...

У нас вакцины сегодня больше 10 миллионов доз, 17 миллионов ​​как минимум законтрактовано уже. Плюс еще 3 миллиона мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас.

Вакцинируемся к новому году – на весну можем спокойно жить без карантинных ограничений".

Так Ляшко ответил на вопрос, "когда все закончится (то есть эпидемия и карантин – ред.)".

"Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а у нас есть вакцина, которая сегодня защищает от тяжелого и средней тяжести течения болезни, и появляются лекарственные средства", – сказал глава МОЗ.

"В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Раньше такого не было. У нас есть подписанные два предварительных контракта с двумя производителями, завершается третья клиническая стадия (испытаний) противовирусных препаратов против COVID-19", – сообщил он.

"Появится лечение специфическое – тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах", – добавил Ляшко.

Напомним: Недавно в Украину доставили лекарства прямого действия на коронавирус, небольшую партию. 20 000 флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 000 флаконов Этесевимаба (Etesevimab) повезут в регионы.

COVID переболели уже 2,3 миллиона украинцев, сейчас болеют 77 тысяч человек.

С конца февраля в Украине вакцинируют против коронавируса четырьмя вакцинами: AstraZeneca (Covishield индийского производителя), Coronavac (производитель – Sinovac Biotech), Comirnaty (производства Pfizer-BioNTech) и Moderna (однойменнний производитель Moderna).

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