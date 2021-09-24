Войти | Зарегистрироваться
14:46

пятница,
24 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Экс-глава полиции Киева стал заместителем Кличко

24.09.2021 / 14:21
Киевский городской совет поддержал назначение заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом шла речь на заседании горсовета 23 сентября.

"За" соответствующее решение проголосовал 91 депутат.

Прямая речь Кличко: "Обращаюсь к депутатскому корпусу. Убежден, что это назначение только усилит ключевой вопрос - задача безопасности в нашем городе".

Напомним: ZN.UA и собеседники "Украинской правды" в команде мэра сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко хочет назначить своим заместителем бывшего главу киевской Нацполиции Андрея Крищенко.

"Украинская правда" обратилась за комментариями к Крищенко и в пресс-службу Кличко. Крищенко отписал на сообщение УП, но на вопрос, согласился ли он стать заместителем Кличко не ответил.

Крищенко ушел в отставку с поста главы полиции Киева 10 августа 2021.

Источник

Кличко, Крищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.