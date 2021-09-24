После покушения на Шефира его будет охранять СБУ - источник

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах

По данным источника УП, Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.

Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.

Напомним, утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.

Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".

Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".

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