Арахамия назвал точку невозврата в отношениях "Слуги народа" и Разумкова

Об этом заявил Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 23 сентября

Прямая речь: "Я общался с ним и продолжаю общаться. Я не спрашивал его позицию (относительно законопроекта об олигархах - ред.). Он смотрел по телевидению.

Он не приветствовал (то, что закон приняли - ред.). У него есть своя позиция, кажется, он говорил, что не голосовал бы. Мы не поддержали его правку, поэтому он не голосовал бы. Ничего, вы же видите, и без него нормально работаем.

Я думаю, что Разумков не поддержал бы такую ​​процедуру (сокращенное рассмотрение законопроекта - ред.). Если он был бы на работе, мы бы настаивали и это была бы точка бифуркации (невозврата - ред.) для наших проблем".

Детали: Сейчас, по словам Арахамия, все хорошо между фракцией и Разумковым, поскольку его не было на заседании и глава ВР не выступал против законопроекто об олигархах.

Арахамия добавил, что "конфликт - уже не публичный" и "Слуга народа" ждет выздоровления председателя Верховной Рады, а потом уже будут с ним разговаривать.

По его словам, он звонил Разумкову во время рассмотрения законопроекта.

Пресс-секретарь Разумкова в комментарии УП сказала, что "спикер будет отвечать на все вопросы уже после выхода из самоизоляции".

Почему это важно: В последние дни разгорается конфликт между монобольшинством и Разумковым.

На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Напомним, по информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

Корниенко рассказал, что на собрание их парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.

Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.

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