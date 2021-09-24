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В Ужгороде на благотворительном концерте УПЦ собрали более 40 тыс грн для ребенка с лейкемией

24.09.2021 / 12:33
В Ужгороде на благотворительном концерте УПЦ собрали более 40 тыс грн для ребенка с лейкемией
Источник: Центр информации УПЦ
Перед слушателями в Закарпатском областном художественном музее выступили хор воскресной школы «Образок», хор «Eleos» и другие коллективы

На Закарпатье при поддержке Украинской Православной Церкви состоялся благотворительный концерт в поддержку 5-летней Киры Зайцевой, страдающей от лейкемии.

Как сообщает Центр инфомации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, организаторами мероприятия выступили волонтёры семейно-социального проекта «Я хочу жить», воскресная школа «Образок» и сестричество милосердия имени преподобного Нектария Эгинского, действующие при храме в честь иконы Божией Матери «Почаевская».

Перед слушателями в Закарпатском областном художественном музее выступили хор воскресной школы «Образок», хор «Eleos» и другие коллективы.

В завершение концерта мама Киры поблагодарила всех неравнодушных и отметила, что благодаря добрым людям их семья не теряет надежды на будущее.

В целом во время вечера на лечение девочки было собрано около 18тыс гривен и 1000 долларов (более 26 тыс гривен).

Как сообщалось ранее, в Полтаве состоялась традиционная благотворительная ярмарка УПЦ для поддержки онкобольных детей.

 

Источник: Inpress.ua
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