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ЕС не признает так называемые выборы в Госдуму РФ, состоявшиеся в оккупированном Крыму

22.09.2021 / 10:23
Европейский Союз не признает выборы в Госдуму РФ, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму.

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове", - отмечается в заявлении высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине 21 сентября.

В заявлении подчеркивается, что решение Российской Федерации по привлечению к участию в выборах в Государственную Думу, а также в региональных и местных выборах, жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей в Украине, противоречит духу и целям Минских договоренностей.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию.

"ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях. Накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах", - отмечается в заявлении.

ЕС в очередной раз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим сокращением пространства для деятельности оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в России. ЕС призывает руководителей России прекратить эту негативную тенденцию.

"Российская Федерация должна соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы", - говорится в заявлении.

Источник

выборы, Крым, ЕС
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