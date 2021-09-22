Советник главы ОП: Если конфликт с Разумковым будет нарастать, вмешается президент

Об этом заявил Подоляк в интервью "Главкому"

Советник Ермака отметил, что "не готов говорить об отставках того или иного члена правительства, или тем более спикера парламента", поскольку это - внутрипарламентская или даже внутрипартийная ситуация. Но напомнил, что должность спикера не выборная, а "скажем так, делегированная". И на эту должность Разумкова, мол, делегировала партия "Слуга народа". По мнению Подоляка, спикер "открыто тормозит ключевые инициативы президента".

Прямая речь: "Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон.

Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера. На мой взгляд, это свидетельствует, что он смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда с ее программой, с которой она шла на выборы. Он считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что в этой системе ресурса уже нет.

Есть два варианта. Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи - это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве является вполне оптимальной.

Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как у Гольдони Труффальдино "слугой двух господ" и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями".

Напомним: в феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.

Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

На согласительном совете 20 сентября спикер рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию. Руководитель партии "Слуга народа" заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко в комментариях журналистам парировал Разумкову.

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