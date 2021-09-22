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В Киеве УПЦ проведет конференцию по семейному служению

22.09.2021 / 11:25
В Киеве УПЦ проведет конференцию по семейному служению
Источник: Центр информации УПЦ
Организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи

В столице 29 сентября состоится X Всеукраинская конференция для обмена опытом священников Украинской Православной Церкви по семейному служению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

«Главная задача конференции - путем обмена опытом и активного диалога между духовенством рассмотреть вопрос кризиса отношений и проявлений домашнего насилия супругов верующих нашей Церкви, в том числе и в семьях священников», - отметили в пресс-службе Синодального отдела.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Семейного отдела Украинской Православной Церкви священник Иоанн Ружицкий принял участие в работе межконфессиональной группы по подготовке пособия для реагирования на домашнее насилие.

 

Источник: Inpress.ua
семья, конференция, УПЦ
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