Байден поручил выделить до $60 млн на помощь Украине по безопасности

Соответствующий документ Белый дом опубликовал 27 августа, пишет "Европейская правда".

"Поручаю госсекретарю, согласно ч. 506 (a) (1) Акта о внешней помощи от 1961 года cкоординировать выделение до 60 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине", - отмечается в документе.

Вероятно, речь идет о части помощи в рамках согласованного пакета объемом 150 млн долларов, второй части помощи для Украины, который был утвержден в июне 2021 года.

В июле Палата представителей одобрила проект о финансировании Госдепа в 2022 году, предусматривающий увеличение оборонной помощи Украине.

Напомним, 31 августа должен состояться визит в США президента Украины Владимира Зеленского и его первая встреча с Джо Байденом с момента его вступления на должность президента.

27 августа в Белом доме подтвердили, что кризис в Афганистане не изменил этих планов. Визит Зеленского приходится на день, когда США должны окончательно покинуть страну.

Источник