Войти | Зарегистрироваться
12:09

среда,
04 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Глава ВСУ запретил чиновникам ездить в зону ООС из-за вступления в должность

04.08.2021 / 11:46
Глава Вооруженных сил Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону проведения операции объединенных сил, поэтому глава ВР Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в зону ООС.

Об этом сообщили пресс-служба Верховной Рады, глава ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней на посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства".

В частности, чи-за решения командующего ООС отменил поездку на Донбасс глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков собирался в ООС, чтобы ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.

Также глава ВР хотел пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Напомним: 28 июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Сергея Шаптала назначили начальником Генерального штаба ВСУ, Александра Павлюка - командующим ОС, Олега Синайка - заместителем главы Службы внешней разведки.

Источник

ВСУ, ООС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.