Войти | Зарегистрироваться
12:09

среда,
04 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, почему нужно жить по правде

04.08.2021 / 11:40
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно жить по правде
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь и учит своих чад в отношении к миру, к жизни быть реалистом

Церковь учит в отношении к миру, к жизни быть реалистом, не строить иллюзий и не прятаться от проблем.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В жизни часто реальность не совпадает с желаниями. Реагировать на это можно по-разному. Можно просто принимать реальность, как неоспоримый факт, и подстраивать под неё свои желания. Можно идти напролом и пытаться менять реальность. А можно сделать вид, что реальности нет, внушить самому себе и окружающим иллюзию того, что не существует и жить в этом придуманном виртуальном пространстве», — пояснил митрополит Антоний.

Владыка отметил, в первом случае гармония достигается через смирение, а во втором – через деятельность, но результат будет этого стоить.

«Третий же вариант на первый взгляд самый комфортный. Но это только поначалу. Ведь рано или поздно, как не прячься от реальности, она все равно себя проявит. И тогда человека ждет горькое разочарование», — продолжил архиерей.

Он подчеркнул, что уйти от страданий в этой жизни не получится. «Потому-то Церковь и учит своих чад в отношении к миру, к жизни быть реалистом. Не строить иллюзий, не прятаться от проблем. Это важно, как в обычной человеческой деятельности, так и в духовной жизни», - сказал управделами УПЦ.

«Потому важно не самообманываться, а жить по правде, смиренно принимать реальность и с Божьей помощью менять ее к лучшему», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.