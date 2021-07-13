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"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной

13.07.2021 / 14:56
Позиция правительства Германии по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной. Она также известна всем сторонам, в том числе, что касается политических аспектов.

Об этом сообщает Finanzen.net.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, обсуждения с американской стороной по поводу "Северного потока-2" продолжаются.

"Это бизнес-проект и позиция Германии известна в том, что касается политических аспектов проекта", - отметил он и уточнил, что позиция немецкой стороны не изменилась.

Напомним, ранее стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2".

Его планируют завершить уже в августе.

Украинская сторона выступает против него, поскольку опасается, что это позволит России сократить объемы транзита газа в Европу через ее территорию.

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Германия, Северный поток-2
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