"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной

Об этом сообщает Finanzen.net.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, обсуждения с американской стороной по поводу "Северного потока-2" продолжаются.

"Это бизнес-проект и позиция Германии известна в том, что касается политических аспектов проекта", - отметил он и уточнил, что позиция немецкой стороны не изменилась.

Напомним, ранее стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2".

Его планируют завершить уже в августе.

Украинская сторона выступает против него, поскольку опасается, что это позволит России сократить объемы транзита газа в Европу через ее территорию.

Источник