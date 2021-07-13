Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью

Рада рассмотрит его на следующей сессии осенью.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета ВР.

"Мы просим снять законопроект №5651 с рассмотрения, это законопроект Кабмина о льготах по оплате проезда и других льгот. Третий альтернативный законопроект к нему внесен 1 июля этого года", - сказала нардеп.

Комитет просит отложить рассмотрение документа на следующую сессию.

"Учитывая ограниченные временные рамки и отсутствие выводов антикоррупционного и комитета по вопросам европейской интеграции и невозможности прокоммуницировать со стейкхолдерами, мы предлагаем отложить его рассмотрение на шестую сессию", - добавила депутат.

Напомним, в начале июня Кабинет министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.

Министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагают ввести местной власти.

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