В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Об этом шла речь в интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today.

По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал он.

Макей заявил, что речь идет о противодействии организованной преступности, попытках организовать в Беларуси террористические акты.

Напомним, Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".

Отметим, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

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