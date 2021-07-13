Войти | Зарегистрироваться
11:22

вторник,
13 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

13.07.2021 / 10:54
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского союза.

А также заявил, что для Украины важна поддержка Германии в отношении восстановления территориальной целостности и суверенитета страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северному потоку-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствованию единству Евросоюза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО.

Также стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и налаживания более тесного партнерства.

"Германия является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Украины", - отметил глава Украинского государства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. "Во время Революции Достоинства украинцы продемонстрировали приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать", - сказано в сообщении.

Глава государства также проинформировал о безопасности на Донбассе, прежде всего касательно концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

"Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за теплый прием и отметил, что главным для него является дружеские отношения между Украиной и Германией.

Источник

Северный поток, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.