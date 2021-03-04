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Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы

04.03.2021 / 16:15
Достройка газопровода "Северный поток-2" будет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Все должны понимать – и европейские лидеры, и украинцы – все, должны понимать, что строительство газопровода в обход Украины – это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, а это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный – если "поток" будет достроен – еще один будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве 3 марта.

"Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки – мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по "Северному потоку-2" – мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что "поток" был бы уже достроен", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, пока этот вопрос будет оставаться на повестке дня, "пока и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности".

Источник

Северный поток, Зеленский
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