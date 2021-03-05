Шмыгаль назвал 5 ключевых пунктов в работе с МВФ

Об этом он сказал на пресс-конференции 4 марта.

"Что касается цен на газ и позиции МВФ - Фонд, конечно, ожидает снятия вот этого прайс-кэпа в 6,99 грн, который мы установили и в котором сейчас работает рынок на рыночных условиях.

Я хочу подчеркнуть, что 6,99 - это прайс-кэп. Можешь торговать в этой грани - торгуй, не можешь - мы не заставляем, то есть мы не возлагаем социальный долг, не делаем разницу в тарифах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, те подходы, которые сейчас разрабатываются (годовой продукт - ред.), "абсолютно рыночные".

"Относительно сотрудничества с МВФ - мы действительно завершили онлайн-миссию Фонда. Мы прошли по выполнению всех параметров, которые были, осталось 5 ключевых пунктов в работе с МВФ.

Это завершение в конце марта или отопительного сезона, как мы обещали, верхнего ограничения цены на газ (6,99), согласование макропоказателей 2022-2023 годов. И три ключевых вопроса - это судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), это закон об усилении уголовной ответственности за недобросовестное декларирование и закон о НАБУ", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы потом транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

"В июне надо начать работу по макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы к сентябрю получить макрофин", - пояснил он.

Напоминаем: пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на 3-й (июль-сентябрь или 4-й (октябрь-декабрь) квартал 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America Global Research

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что сотрудничество Украины с МВФ продолжается, Украина ожидает, шо получит в этом году транш.

Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита в начале лета, заявил советник главы ОП Тимофей Милованов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

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