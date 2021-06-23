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Зеленский анонсировал "виртуального тренера" на спортивных площадках страны

23.06.2021 / 17:53
Президент Владимир Зеленский дал старт "Здоровая Украина" и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на них будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, который будет советовать людям упражнения.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

Прямая речь Зеленского: "Причиной более 60% преждевременных смертей в Украине являются болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты. Их появление, а также появление многих болезней, способствуют различные факторы риска - отсутствие физической активности, избыточный вес, курение, алкоголь и неправильное питание.

К сожалению, образ жизни взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. И к сожалению, около 70% украинцев не занимаются регулярно любой физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры - удобной, современной, бесплатной, и еще важнее - рядом с домом"

В видеоролике отмечается, что вскоре в каждом городе появятся локации с виртуальным тренером.

В парке будет табличка "Тренируйся здесь", нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, соблюдая рекомендации тренера.

Зеленский отметил, что власть хочет, чтобы в ближайшее время таких парков появились десятки тысяч - и в больших городах, и в поселках.

Источник

здоровье, спорт, Зеленский
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