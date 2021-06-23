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Отсутствие доказательств узурпации власти Януковичем и закрытие дела Клименко — работа Мусияки

23.06.2021 / 18:25
Факт отсутствия доказательств узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем и закрытие дела бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко - работа прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентина Мусияки.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

Авторы поста утверждают: "Мусияка известен тем, что принимал личное участие в деле гиперлупа Омеляна (недекларирование автомобиля), также он прокурор в деле хищения денег депутатом Дзендзерским (из «Народного фронта»), он прокурор в деле Розенблата, он прокурор в деле «Краяна» (мер Одессы Труханов), он был прокурором в деле депутата Березкина (схема по выводу денег из «Ощадбанка»)".

Они отмечают, что все вышеупомянутые дела вело Национальное антикоррупционное бюро Украины. "Все дела успешно развалены или идут к полному развалу. Тихо и без лишнего шума. Зато сразу же после начала расследования дела по выведению финансов народным депутатом Березкиным из «Ощадбанка» супруга прокурора получила кредит в... «Ощадбанке». И никакого тебе конфликта интересов".

"Кстати, супруга Мусияки работала в Минздраве у Супрун. Отвечала за... борьбу с коррупцией. Отличный семейный подряд по борьбе с коррупцией. И так там примерно у всех", - обращают внимание судьи.

Янукович, Клименко, САП, Мусияка
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