Победитель конкурса на главу САП протестует против повторной проверки финалистов

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Комиссия по избранию главы САП на заседаниях 21 и 24 декабря не смогла окончательно утвердить результаты конкурса и внести представление на назначение нового главы САП, несмотря на то, что все баллы уже утверждены, и по ним в конкурсе побеждает Александр Клименко.

Но глава комиссии Екатерина Коваль на последнем заседании настаивала на том, что комиссия должна снова получить результаты спецпроверки кандидатов. Эта проверка определяет, имеют ли кандидаты доступ к гостайне, а также что они не подпадают под действие законов о люстрации и предотвращении коррупции.