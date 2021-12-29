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Победитель конкурса на главу САП протестует против повторной проверки финалистов

29.12.2021 / 15:59
Офис генерального прокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на должность главы САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует против этого, отмечая, что эта проверка незаконна.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Комиссия по избранию главы САП на заседаниях 21 и 24 декабря не смогла окончательно утвердить результаты конкурса и внести представление на назначение нового главы САП, несмотря на то, что все баллы уже утверждены, и по ним в конкурсе побеждает Александр Клименко.

Но глава комиссии Екатерина Коваль на последнем заседании настаивала на том, что комиссия должна снова получить результаты спецпроверки кандидатов. Эта проверка определяет, имеют ли кандидаты доступ к гостайне, а также что они не подпадают под действие законов о люстрации и предотвращении коррупции.

Клименко, САП
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