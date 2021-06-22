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Митрополит УПЦ призвал беречь историческую память о Великой Отечественной войне

22.06.2021 / 14:55
Митрополит УПЦ призвал беречь историческую память о Великой Отечественной войне
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей подчеркнул, что современные тенденции «оправдания» фашизма не имеют никакого смысла и несут сугубо политическую окраску, поскольку «трезвомыслящий человек ясно представляет, как развивались бы события мировой истории в случае победы фашизма»

Сохранение исторической памяти о подвиге миллионов украинцев в годы войны должно стать основой воспитания молодого поколения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Ровно восемьдесят лет тому назад в четыре утра жители нашей Родины услышали над своей головой рев вражеских самолетов. Этот день изменил судьбы миллионов людей. Сорок два миллиона человек по последним данным было убито в той страшной войне. Нет такой семьи, в которой бы не погиб кто-нибудь из родных. Память об этой войне всегда была священной для нашего народа», - отметил митрополит Лука.

Архиерей подчеркнул, что современные тенденции «оправдания» фашизма не имеют никакого смысла и несут сугубо политическую окраску, поскольку «трезвомыслящий человек ясно представляет, как развивались бы события мировой истории в случае победы фашизма».

«Деградирующие подростки зигуют перед теми людьми, которые испытали на себе, что такое ужасы, холод и голод военных лет. Памятники воинам оскверняют и разрушают, а по площади города-героя Киева маршируют переодетые в фашистскую форму молодые люди. Я не знаю сколько в нашей стране таких людей, которые потеряли совесть, стыд и всякое понятие о добре и зле, но знаю точно, что вся эта клоунада не имеет никакого отношения к тем, кто считают себя украинцами и кто на самом деле являются патриотами нашей Родины», - сказал митрополит Лука.

Он привел пример почитания памяти погибших воинов в Японии.

«Десятки лет каждую вторую субботу месяца около ста японских школьников средней школы города Мацуяма приходят на русское кладбище. Здесь покоится прах 98 солдат и офицеров Первой мировой войны, умерших от ран в Мацуяме. Каждый месяц повторяется одно и то же – школьники приходят к могилам, выпалывают проросшую между надгробиями траву, моют плиты, ставят цветы и благовония, проводят минуту молчания. На вопрос «зачем?» они отвечают просто: «Чтобы те, кто умер не у себя на родине, а в нашей стране, могли упокоиться с миром". Интересно то, что этих японских детей никто не заставляет этим заниматься. Просто так поступали их родители, которые ходили в ту же школу, значит так нужно делать и им, а потом их примеру будут подражать и их дети. Это традиция и дань уважения. Здесь юное поколение учат любить свою страну и бережно относиться к ее истории. Я уверен, что никому из этих детей даже в голову не придёт оскорбить чем-любо память своих собственных предков. Но это Япония, а мы живем в Украине. Почему, к сожалению, у нас все происходит иначе?», - подытожил владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
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