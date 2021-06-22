В УПЦ рассказали о значении тайных молитв во время Крещения

В тайной молитве священник произносит слова, что он недостоин совершить Таинство Крещения, но Господь Своею благодатью посредством священнических рук совершает это Таинство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Тайные молитвы, совершаемые священником за себя и за народ перед Всевышним, являются важным этапом богослужения. Они словно бы от лица человечества в общем и служителя в частности двигают службу навстречу Господу, соединяясь с ним», — подчеркнул священник.

Он отметил, что в тайных молитвах есть и сугубо личностный, сокровенный момент, потому что часто в этих молитвословиях священник испрашивает у Бога благословение, благодать и силу совершить Таинство.

«В данном случае Таинство Крещения. И именно в тайной молитве, которая в чинопоследовании этого Таинства стоит сразу за мирной ектенией, видно, насколько свято, велико и страшно Таинство Крещения. Потому что в тайной молитве очень четко священник произносит слова, что он недостоин совершить Таинство Крещения. Но Господь Своею благодатью посредством священнических рук совершает это Таинство», — объяснил отец Андрей.

В качестве примера он привел молитву священника: «…Но низпосли мне силу с высоты, и укрепи мя к службе предлежащаго Твоего таинства, великаго и пренебеснаго: и вообрази Христа Твоего в хотящем [или в хотящей] паки родитися, моим окаянством: и назидай его на основании Апостол и пророк Твоих, и да не низложиши, но насади его насаждение истины, во святей Твоей соборней и апостольстей Церкви, и да не восторгнеши: яко да преуспевающу ему во благочестии, славится и тем всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь».

«Из приготовительной молитвы священника в Таинстве Крещения видно, насколько всё серьезно и таинственно. Бог действует в Таинстве Крещения. Священник всего лишь Его ассистент. Господь выходит навстречу человеку и соединяет человека с Собой», — отметил священник Андрей Чиженко.

В завершении священник призвал иметь благоговейный страх Божий перед Таинством Крещения, «которое есть дверью в Небеса».