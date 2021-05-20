Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"США не стали вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток 2", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток 2" из России в Германию", - информирует Bloomberg.

По данным источников, в докладе Конгрессу Госдеп сообщил, что Nord Stream 2 AG "занимается подсанкционной деятельностью в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности".

В сообщении не указывается, есть ли в отчете Конгрессу другие предложения по возможным санкциям против проекта.

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