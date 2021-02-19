Войти | Зарегистрироваться
15:03

пятница,
19 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Кремль обратился к США из-за "Северного потока-2": думайте лучше о Техасе

19.02.2021 / 14:43
В Кремле призвали США больше думать о ситуации в Техасе, чем о санкциях против газопровада "Северный поток-2". России ничего неизвестно о переговорах Германии и США по поводу газопровода.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агенство ТАСС.

По его словам, в этом штате есть проблемы с энергообеспечением.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением этого штата. Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.

Напомним, группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.

США ведут переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников Америки.

Источник

США, Кремль, Песков, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.