Кремль обратился к США из-за "Северного потока-2": думайте лучше о Техасе

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агенство ТАСС.

По его словам, в этом штате есть проблемы с энергообеспечением.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением этого штата. Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.

Напомним, группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.

США ведут переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников Америки.

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