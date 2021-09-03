В Кремле "категорически не согласны" со США и Украиной относительно "Северного потока - 2"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября в ходе общения с журналистами, цитирует российское агентство ТАСС

Прямая речь: "По "Северному потоку". Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу.

Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом".

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в США было озвучено совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

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