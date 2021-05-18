В Украине достаточно средств для вакцинации всего населения - Шмыгаль

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

«На данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно утвержденному правительством Национальному плану вакцинации», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что власти ведут переговоры с руководителями стран, где производятся вакцины, и с руководителями компаний-производителей.

Напомним, Кабинет Министров 15 апреля дополнительно направил 6,5 млрд гривень на закупку вакцин от острой респираторной болезни COVID-19.

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