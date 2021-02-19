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Шмыгаль заявляет, что Украина сделала все для эффективной вакцинации

19.02.2021 / 11:46
Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения граждан эффективной вакциной.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза.

«У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова - это смещение сроков поставок вакцин», - сказал Шмыгаль.

Глава правительства выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, по которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тыс. доз, а также 8 и более миллионов доз в течение этого года.

Напомним, согласно сообщениям Минздрав, Украина должна получить в феврале 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX, которые планируется использовать на вакцинацию медицинских работников. Всего в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз вакцин от COVID-19. Также согласно контракту с китайской компанией Sinovac, заключенному через ГП "Медицинские закупки", Украина должна получить 19 млн доз вакцины этого производителя.

Кроме этого, международное закупочное агентство Crown Agents по поручению правительства Украины заключило соглашения на поставку 12 млн доз вакцин AstraZeneka и компании Novavax.

Источник

коронавирус, вакцинация, Шмыгаль
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