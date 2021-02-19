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ГБР заявляет, что в Минобороны закупали непригодные аппараты ИВЛ

19.02.2021 / 11:15
Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке для Вооруженных сил Украины аппаратов искусственной вентиляции легких, не соответствующих медико-техническим требованиям тендерной документации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Оперативные работники ГБР получили информацию, что в мае 2020 году в Министерстве обороны Украины закупили аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн., которые не соответствовали требованиям.

16 февраля 2020 следователи ГБР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов на территории города Киева, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас проводят необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Источник

Минобороны, ГБР, ИВЛ
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