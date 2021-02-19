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В Украине усилят карантинные ограничения и контроль за их соблюдением

19.02.2021 / 10:54
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций одобрила усиление карантинных ограничений и контроль за их соблюдением, а также повышение способности медицинской системы принимать большее количество больных.

Такие основные решение приняты на заседании 18 февраля, сообщает Урядовий портал.

Как отмечается, на заседании рассматривался вопрос о ситуации по распространению СОVID-19 в западных регионах Украины. В частности, речь идет о Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой области, где зафиксирован рост заболеваемости.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой. Обычно в этот период ежегодно растет колличество больных ОРВИ. Усиленные карантинные мероприятия, которые проводились в январе, должны были сбить пик заболеваемости.

Ляшко отметил, что благодаря этому «удалось удержать ситуацию» и медицинская система сегодня способна выдержать дополнительную нагрузку. Сейчас ситуация контролируемая. В то же время определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койки для больных СОVID-19, и они будут обеспечены кислородом.

Заместитель главы Минздрава отметил, что мероприятия должны быть комплексными, и без усиления карантинных ограничений и контроля за ними, в частности со стороны руководства областей, ситуацию будет крайне сложно удержать.

Он также акцентировал на вредности длительного самолечения, когда люди обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, что приводит к длительному и сложному лечению в медучреждениях.

Члены комиссии заслушали руководителей областей, где зафиксирован рост показателей заболеваемости, определили локальные проблемы каждого региона. В то же время общей проблемой является нечеткое соблюдение карантинных оганичений, нарушение работы учреждений, в том числе общественного питания, развлекательных и т.п.

"Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. Сейчас к проверкам привлекаются работники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местной власти, и эти меры нужно продолжать и усиливать", - говорится в сообщении.

Кроме того, при необходимости было рекомендовано на местном уровне принимать решения об ограничениях на отдельных территориях, где зафиксированы вспышки заболевания. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроль въезда/выезда в населенные пункты и т.п.

В то же время будет создан резервный фонд койко-мест, где при необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.

Как сообщалось, с начала эпидемии в Украине подтвержден 1287141 случай COVID-19, из них 344622 в западном регионе (Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Тернопольская области).

За последние 14 дней (с 4 по 17 февраля 2021 год) в Украине зарегистрировано 54 895 случаев COVID-19, в том числе 22 584 в западном регионе, что составило 41% от всех зарегистрированных случаев за этот период по Украине.

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коронавирус, карантин, Минздрав
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