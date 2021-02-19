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Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

19.02.2021 / 12:49
Украинские правоохранители сообщили о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

"По данным следствия, генерал-полковник в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генштаба ВС РФ, по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства Вооруженных Сил РФ, с целью нарушения территориальной целостности Украины, осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных Сил государства-агрессора и подконтрольных им иррегулярных незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 18 февраля.

При этом СБУ указывает фамилию генерал полковника - Андрей Картаполов.

Правоохранители добавляют, что Картаполов в августе 2014 года совместно с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины.

Также он участвовал в организации вероломного убийства украинских военнослужащих возле г. Иловайск во время их выхода из так называемого зеленого коридора под предоставленные «гарантии» руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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подозрение, Картаполов
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