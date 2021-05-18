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Домашний арест Медведчука: адвокаты внесли апелляцию на определение суда

18.05.2021 / 15:56
Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского районного суда г. Киева о домашнем аресте председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», – написал парламентарий.

Также Ренат Кузьмин пообещал, что вскоре расскажет о доводах и аргументах защиты Виктора Медведчука.

Политические репрессии против Медведчука ‒ результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, обнародованном после обысков у Виктора Медведчука и Тараса Козака и выдвижения им подозрений.

Власть, воюя с Виктором Медведчуком, сама же сделала его общенациональным лидером. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Сам Виктор Медведчук заявил, что готов защищаться, так как не чувствует ни в чем своей вины.

арест, Медведчук, Кузьмин
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