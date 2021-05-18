Войти | Зарегистрироваться
17:54

вторник,
18 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу

18.05.2021 / 16:52
В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу
Источник: Центр информации УПЦ
Для медиков Одесская епархия УПЦ приобрела машину «Скорой Помощи» класса «Б», оснащенную современным медицинским оборудованием и обеспечивает бригаду «Скорой помощи» 3-х разовым питанием

В Одесской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам «Экстренной медицинской помощи» при Свято-Покровском скиту в селе Мариновка медицинское оборудование и униформу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в автомобиль «Скорой помощи» приобретён современный аппарат мониторинга функций жизнедеятельности пациента, что позволит врачам оказывать более квалифицированную помощь, исходя из данных системы мониторинга.

Также для медиков приобретены расходные материалы, которые ежедневно используются при оказании медицинской помощи местным жителям.

Как сообщалось ранее, с 2020 года при Свято-Покровском скиту при поддержке митрополита Агафангела, БФ «Покров и Милосердие» и меценатов открыт пункт базирования «Экстренной медицинской помощи», который обслуживает жителей села Мариновка и близлежащих населенных пунктов Межлиманья.

Для медиков Одесская епархия УПЦ приобрела машину «Скорой Помощи» класса «Б», оснащенную современным медицинским оборудованием и обеспечивает бригаду «Скорой помощи» 3-х разовым питанием.

«Все жители этой местности могут в течение короткого времени получить неотложную первичную квалифицированную медицинскую помощь, так как медики постоянно находятся на территории Свято-Покровского скита и время прибытия экипажа «Скорой помощи» резко сократилось, хотя раньше ждать оказания неотложной помощи приходилось достаточно долго. Особенно выросло значение данного пункта дислокации «Скорой медицинской помощи» в селе Мариновка в период пандемии COVID-19, когда приходилось оказывать неотложную помощь и отправлять для дальнейшей госпитализации многих жителей окрестных сел», - подчеркнули в пресс-службе епархии.

 

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.