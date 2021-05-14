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Степанов: 100-процентной COVID-вакцинации украинцев не удастся достичь

14.05.2021 / 16:47
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинировать от коронавируса 100% украинского населения не удастся.

По его словам, в министерстве надеются вакцинировать по крайней мере 70% взрослых украинцев.

Об этом речь шла в эфире канала "НАШ".

Как рассказал министр, после вакцинации 70% населения в Украине, скорее всего, отменят карантинные ограничения.

"Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - сказал он.

Напомним, в Украине планируют до конца года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения. В то же время президент Владимир Зеленский поставил правительству цель вакцинировать до 24 августа более половины взрослых украинцев.

Как заявлял глава Минздрава, поставленную президентом цель потенциально можно выполнить, для этого ежемесячно нужно вакцинировать 5,6 млн украинцев.

Источник

Степанов, COVID-вакцинация
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