Причастность 6 подозреваемых к падению самолета Ан-26 возле Чугуева подтверждена - ГБР

Об этом заявил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок.

"В результате мероприятий следствию удалось установить неоспоримые доказательства причинно-следственной связи действия или бездействия отдельных военнослужащих к указанной трагедии. Органы правопорядка уведомили о подозрении шесть лиц: бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командиру воинской части А4104 города Чугуев, двух его заместителей, а также руководителя полетами, управлявшего полетами в день трагедии, 25 сентября 2020 года", - сказал Приймачок на брифинге в Киеве 13 мая.

По его словам, относительно всех подозреваемых на досудебном следствии избраны меры пресечения, один из них продолжает содержаться под стражей.

Кроме того, Приймачок сказал, что обоснованность выдвинутых подозрений неоднократно проверялась следователями во время избрания и продления подозреваемым мер пресечения. Он подчеркнул, что определенная квалификация деяний подозреваемых, по мнению следствия, является правильной. Следователи ГБР предприняли возможные все меры для установления объективной истины в данном уголовном производстве, добавил Приймачок.

"Руководствуясь своими внутренними убеждениями, мы дали надлежащую правовую оценку действиям и бездействию каждого из вышеуказанных шести подозреваемых. Именно причастность указанных шести лиц, вышеуказанных подозреваемых, по нашему мнению, подтверждена. Мы полагаем, что каждый из них должен быть привлечен к ответственности - каждый в меру своей вины. ГБР сделало все для установления истины в деле, однако считаем, что конечное решение по этому делу может поставить только суд", - сказал он.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева, упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 чел. (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 чел. погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

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