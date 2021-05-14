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В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских

14.05.2021 / 16:45
В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских
Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ Обуховский Иона передал епископу Стефану в подарок икону всех преподобных отцов Киево-Печерских

Группа паломников Украинской Православной Церкви с 7 по 11 мая посетили святыни Сербии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, группу паломников возглавил председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона. В группу вошли участники молодежного христианского тура, организованного «Mish-Mish Travel» - паломнической службы, действующей при Синодальном молодежном отделе.

Вторую группу возглавил сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ священник Виталий Горзов, которая состояла из прихожан храма св. Спиридона Тримифунтского Киева и из верующих разных украинских епархий, среди которых большинство паломников были из Винницкой епархии.

Каждая группа имела свою индивидуальную программу, они посещали исторические места, православные храмы и монастыри Сербии. Общим местом встречи и молитвы обеих групп стала Божественная литургия в соборе святого Саввы в Белграде, в котором молились паломники-миряне и сослужило украинское духовенство совместно с епископом Стефаном, викарием Святейшего Патриарха Сербского Порфирия.

Архиепископ Обуховский Иона передал епископу Стефану в подарок икону всех преподобных отцов Киево-Печерских. Епископ Стефан поблагодарил паломников из Украины за визит и за возможность совместно совершить Святую Евхаристию.

Источник: Inpress.ua
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