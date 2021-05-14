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На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей

14.05.2021 / 16:33
На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей
Источник: Центр информации УПЦ
После завершения пленарного заседания митрополит Лука вручил супругам священнослужителей церковные награды

В Запорожской области на острове Хортица состоялась конференция для жен священнослужителей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, форум состоялся по благословению и при участии митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

Программа конференции состояла из выступлений по различным актуальным темам. Все участницы имели возможность высказаться, задать вопросы, принять участие в дискуссиях.

В ходе общения матушки решили создать собственный интерактивный женский клуб. Такая площадка позволит женам священнослужителей общаться в формальной и неформальной обстановке.

После завершения пленарного заседания митрополит Лука вручил супругам священнослужителей церковные награды.

Участники конференции имели возможность пообщаться в неформальной обстановке и принять участие в культурно-развлекательной программе.

Как сообщалось ранее, в марте в Киеве состоялся форум для жен священников Украинской Православной Церкви. Участницы форума общались с известными церковными спикерами, участвовали в панельных дискуссиях, делились опытом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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