Войти | Зарегистрироваться
17:15

пятница,
14 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина предложила срочно встретиться политсоветникам и главам МИД стран "нормандского формата" очно или по видеосвязи - Ермак

14.05.2021 / 16:15
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза, на которой рассказал дипломатам о ряде инициатив украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины 13 мая.

"Во-первых, я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - рассказал Ермак.

Во-вторых, активизации работы "нормандского формата", что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, которые могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных ключевых кластеров имплементации минских соглашений.

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года.

"В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

Источник

встреча, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.