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В Ровенской области освящен новый храм УПЦ

14.05.2021 / 16:11
В Ровенской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После богослужения митрополит Анатолий рассказал о значении храма в жизни верующих, а потом отметил благодетелей церковными наградами

На Ровенщине в селе Великие Селища освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сарненской епархии, чин освящения совершил Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий).

После освящения в новом храме совершили Божественную литургию.

Митрополиту сослужили благочинный Березновского благочиния протоиерей Игорь Коспа, настоятель храма иеромонах Евфимий (Савчук), исполняющий обязанности наместника Свято-Покровского мужского монастыря села Хотинь игумен Макарий (Коломиец) и духовенство благочиния.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия правящий архиерей возвел настоятеля храма иеромонаха Евфимия в сан игумена и за труды по строительству храма наградил его крестом с украшениями.

После богослужения митрополит Анатолий рассказал о значении храма в жизни верующих, а потом отметил благодетелей церковными наградами.

Источник: Inpress.ua
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