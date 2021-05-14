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Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро

14.05.2021 / 09:01
Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро
Украина и Франция в четверг, 13 мая, подписали 4 рамочные соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Подписание состоялось в рамках визита в Киев министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра.

Заключенные соглашения предусматривают реализацию поставки 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до 900 млн евро; поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро; улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

"Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это полностью соответствует нашей стратегии развития национального производства", - добавил премьер-министр.

Накануне визита Ле Мэр сообщил, что в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро.

Источник

соглашение, Франция
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