Не позволить крупному бизнесу "обходить" налоги: Шмыгаль рассказал о новом законопроекте

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выездного заседания правительства в Черниговской области.

"Сегодня утвердим законопроект оносительно изменений в Налоговый кодекс, что позволит увеличить ежегодные поступления в бюджет примерно на 60 миллионов гривень. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Предлагаемые изменения не коснутся ФЛП, малого или среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что законопроект содержит 4 главных блока: ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей, это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога; рентные платежи за добычу полезных ископаемых, поскольку добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой; дальнейшее противодействие «скруткам» и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции; вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

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