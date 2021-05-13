Войти | Зарегистрироваться
16:35

четверг,
13 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Не позволить крупному бизнесу "обходить" налоги: Шмыгаль рассказал о новом законопроекте

13.05.2021 / 15:23
Кабинет Министров одобрит законопроект, который закроет пробелы в законодательстве, которые давали возможность крупному бизнесу не платить налоги в Украине.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выездного заседания правительства в Черниговской области.

"Сегодня утвердим законопроект оносительно изменений в Налоговый кодекс, что позволит увеличить ежегодные поступления в бюджет примерно на 60 миллионов гривень. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Предлагаемые изменения не коснутся ФЛП, малого или среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что законопроект содержит 4 главных блока: ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей, это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога; рентные платежи за добычу полезных ископаемых, поскольку добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой; дальнейшее противодействие «скруткам» и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции; вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Источник

налоги, крупный бизнес, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.