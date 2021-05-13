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"Северный поток-2" может привести к давлению на европейские государства – Разумков

13.05.2021 / 14:52
Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря представляет серьезную угрозу не только для ЕС и Украины, но и для стабильности ситуации в регионе.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Важным аспектом является вопрос безопасности, в том числе экологической, экономической, энергетической безопасности. "Северный поток-2" мы считаем достаточно серьезной угрозой не только для Европейского Союза, не только для Украины, но и для стабилизации ситуации в регионе, потому что очень хорошо помним, как это использует Российская Федерация. И, к сожалению, для РФ это не экономический, а политический проект, который может привести и к давлению на европейские государства", - сказал Разумков на совместном брифинге с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен 12 мая.

В свою очередь председатель литовского сейма подчеркнула, что Литва - друг и партнёр Украины, который безоговорочно признает украинскую независимость и суверенитет, признанный нормами международного права.

"Мы говорили об украинской амбиции касательно участия в проектах Европейского Союза и в НАТО, и мы понимаем, что это та цель, которой стремится достичь Украина и украинский народ, поэтому от нас она будут получать постоянную, стабильную поддержку", - сказала она.

По словам спикера, Литва постоянно на международных площадках и форумах осуждает российскую агрессию в Украине. "Мы это делаем для того, чтобы вопрос российской агрессии всегда был на первом плане в политических актуальностях. Также хочу подчеркнуть, что 27 апреля была принята резолюция в Литовском Сейме, которая осуждает российскую агрессию против Украины и определяет, что это является неприемлемым с учётом международной политики, международного права. Также мы отмечаем, что это в перспективе негативно повлияет на безопасность всего Европейского Союза", - сказала Чмилите-Нильсен.

Источник

Северный поток-2, Разумков
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