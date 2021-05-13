Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Об этом сообщил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

"Как вы правильно заметили, проект "Северный поток 2" нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через Украину. Мы полностью понимаем обеспокоенность Украины по этому поводу. Мы за сохранение украинского транзита в достаточном количестве. Франция полностью поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения в декабре 2019 года, в котором ЕС выступил в качестве посредника, и мы очень привержены его выполнению", - сказал Ле Мэр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он заявил что, Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов.

"По поводу "Северного потока-2" позиция Франции уже была очень четкой. Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов. Нам решать, как диверсифицировать наши поставки газа и как укрепить энергетическую безопасность ЕС", - подчеркнул министр.

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