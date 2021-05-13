Правительство создало Бюро экономической безопасности

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Второй вопрос по финансово-экономическому блоку - не менее важный, я бы его назвал даже своего рода историческим для истории современной Украины: сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопасности.

Оно получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, создание БЭБ - "новая страница в отношениях государства и бизнеса".

"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательный конец "маскам-шоу", это аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - добавил он.

Позже Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в ​​течение одного дня.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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