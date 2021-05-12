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Украина получила на вакцинацию €90 миллионов займа Всемирного банка

12.05.2021 / 15:23
Украина получила заем Всемирного банка в рамках инициативы справедливого распределения вакцин от коронавируса в мире COVAX.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение организации, опубликованное 11 мая.

«Всемирный банк одобрил выделение Украине займа 90 миллионов евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX», - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти деньги выделены для нового проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 миллионов человек.

«Проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии», - говорится в сообщении Всемирного банка.

В то же время в организации добавляют, что проект поможет не только закупить вакцину, но и приобщиться к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики.

«Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ІТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации», - отмечают во Всемирном банке.

По словам директора банка по делам Восточной Европы Арупа Банерджи, проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Как сообщалось, 5 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект в объеме 200 миллионов долларов США, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

В банке отметили, что будут финансироваться проекты, направленные на модернизацию высших учебных заведений и научно-исследовательских лабораторий, а также цифровая инфраструктура для организации обучения в вузе с помощью дистанционных методов.

Источник

вакцинация, ВБ
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