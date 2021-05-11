Шмыгаль: увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

Об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил премьер.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.

Полное интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для РБК-Украина будет опубликовано во вторник, 11 мая.

Напомним, 28 апреля правительство сменило Коболева на Витренко на посту главы правления "Нафтогаза".

Позже Коболев заявил, что считает реальной причиной своего увольнения накопленные на счетах компании 2 млрд долларов свободных денежных средств.

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