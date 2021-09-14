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Украине следует приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей - ВБ

14.09.2021 / 17:18
Украина использовала ресурсы ВБ для закупки вакцин, однако темпы вакцинации остаются медленными, а темпы вакцинации пожилых людей отстают даже от средних по стране.

Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Хорошая новость в том, что Украина уже использовала ресурсы ВБ для закупки необходимых вакцин. Но, к сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 10 сентября только 14,3% населения получило хотя бы одну дозу и только 11,5% полностью вакцинированы.

"Сравните эти данные с данными соседних стран: в Польше полностью вакцинированы 50% населения, в Словакии - 40%, в Турции - 47%, даже в соседней Молдове - более 21%. В частности, нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей (старше 60 лет), уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, притом что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения заболевания COVID-19", – указала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии.

Источник

коронавирус, вакцинация, ВБ
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